Teatro Bellini, la nuova stagione è "la fine del mondo"

Il teatro non si spiega, si fa. Daniele e Gabriele Russo hanno preso così seriamente questo leit motiv che per presentare la nuova stagione del Teatro Bellini di Napoli hanno deciso di mettere in scena un happening che dalle 18.30 del pomeriggio è andato avanti fino a sera.

Recitazione, improvvisazione, musica, danza. Un flusso continuo di arte in cui palco e platea, per l'occasione sguarinta delle poltrone, si sono mischiati, così come attori e spettatori. 'Questa stagione è la fine del mondo' è il claim scelto. parole roboanti che nascondono, ma neanche tanto, la voglia di scherzare: "Abbiamo voluto dare anche un messaggio di leggerezza - spiega Gabriele, che con il fratello Daniele condivide onore e onere della direzione artistica - Sentivamo la necessità di ripartire dopo la chiusura. E' stato un tempo che ci è servito anche per riflettere su nuove forme di teatro. In un'epoca dove incredibilmente i confini si chiudono noi vogliamo aprire le porte al mondo. Per questo motivo c'è tanto teatro internazionale in cartellone".

Momix, Slava, Family flots, Mundruczo sono alcuni dei nomi stranieri che calcheranno il palco del Bellini. Non mancheranno, però, le piece di casa nostra: Servillo, Mimmo Borrelli, gli stessi fratelli Russo, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, Filippo Timi.

Corposo anche il programma di danza, affidato a Manuele Barbato che porterà compagnie che da anni registrano sold out in tutto il mondo: dalla break dance al balletto, dal teatro danza al physical theatre. "Crediamo che i luoghi di cultura siano necessari - conclude Gabriele Russo - La pandemia ci ha fatto scoprire più necessari di quando potessimo immaginare".