Un tango per salvare l'arte (VIDEO)

In uno dei momenti più bui nella storia per la musica e per l’arte, a causa della prolungata chiusura di molti dei teatri e luoghi della cultura, la violinista Stella Manfredi ed il produttore Luigi Castiello hanno trasformato la Galleria Umberto I e piazza Plebiscito in una suggestiva scenografia. Un modo per potersi esprimere, volendo sottolineare che l’arte troverà sempre un modo per sopravvivere perchè l’uomo non può farne a meno, ma le istituzioni, per una società civile, hanno il dovere di non lasciarla a se stessa. La performance ha visto impegnati i ballerini di tango Domenico Benvenuto e Nati Miqueiro, mentre Stella Manfredi e Luigi Castiello hanno suonato rispettivamente il violino e il basso&elettronica.

I due musicisti napoletani, formatisi nei conservatori San Pietro a Majella di Napoli e Domenico Cimarosa di Avellino, sono fondatori di KamAak, progetto di musica inedita strumentale, volto alla creazione di musica per immagini.