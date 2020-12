Struffoli e fior di conio dedicata alla pizza: omaggi napoletani a Virginia Raggi

Presepe artigianale napoletano in Piazza di Spagna e altri presepi in Piazza del Popolo, in Campidoglio e Piazza Vittorio.

Il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della campagna #pizzaUnesco ha voluto ringraziare la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, per questa particolare attenzione all’artigianato presepiale, emblema della tradizione napoletana.

Con due omaggi partenopei: la moneta fior di conio da 5 Euro, realizzata dalla Zecca dello Stato e dedicata alla pizza napoletana, e un piatto di struffoli, tipico dolce natalizio napoletano.

“Il bel presepe realizzato da artigiani napoletani e collocato in piazza di Spagna mostra la capacità di Roma di essere la capitale di tutti gli italiani, valorizzando la ricchezza delle nostre tradizioni territoriali di cui l’artigianato e l’agroalimentare sono espressioni identitarie. L’albero di Natale di piazza Venezia arriva da Varese e il presepe artigianale di piazza di Spagna dalla capitale del Sud” dichiara il Presidente della Fondazione UniVerde.

“Questo è un modo di valorizzare il ruolo accogliente di Roma e di sostenere quell’artigianato che difende davvero il made in Italy ed è giusto ringraziare la nostra Capitale attraverso la prima cittadina Virginia Raggi” conclude Pecoraro Scanio.