Funiculì Funiculà, storia e misteri di un successo napoletano

Che la canzone napoletana più nota al mondo sia O Sole mio oppure Funiculì funiculà poco importa. Perché, come spiegano Filiberto Passananti e Matteo Minà, autori del libro inchiesta Funiculì e Funicolare (Guida editore, con la prefazione di Vittorio Sgarbi), quest'ultimo brano ha avuto talmente successo che anche a Tokyo ci sono locali che portano il suo nome. Ma se il testo è conosciuto dai più, in pochi conoscono la storia di questa canzone. E da qui, la necessità di un'inchiesta storico-giornalistica che svela come Funiculì funiculà sia il primo spot pubblicitario della storia, scritta per promuovere quella che a cavallo tra l'800 e il 900 era una grande opera ingegneristica: la funicolare del Vesuvio. In questa video-intervista, Filiberto Passananti, giornalista napoletano di lungo corso, spiega fatti, aneddoti e retroscena su quelli che vengono definiti due "miracoli" del genio napoletano.