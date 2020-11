Stefano Gargiulo premiato allo Yucca Valley Film Festival

Premiato alla seconda edizione dello Yucca Valley Film Festival l'artista napoletano Stefano Gargiulo.

Il musicista e compositore partenopeo si è aggiudicato il primo premio per la sezione "Best Music Composer" con il brano “Angel’s of Grief” dedicato - spiega lo stesso Gargiulo - all’omonimo Monumento “L’Angelo del Dolore” del 1894 di William Wetmore, situato nel cimitero acattolico di Roma.

"In questo tema onirico ed anche molto malinconico, mi avvalgo - spiega il compositore - del fischio di un mio caro amico Salvatore Liguori che impreziosisce il tutto".

L'edizione 2020 del festival dedicato al cinema americano si è svolta dal 13 al 15 novembre in California, in forma digitale. In gara varie categorie, tra le quali Short Film, Feature Film, Music Video, Animated Short e, per l'appunto, quella che ha visto sul podio Stefano Gargiulo "Best Music Composer".