Spettacoli gratuiti al Plebiscito: il programma dell'estate

Ventiquattro spettacoli gratuiti nella settimana di Ferragosto. Con la seconda edizione di Restate a Napoli, il Comune cerca di prendere due piccioni con una fava: da un lato alleggerendo l'estate di chi per scelta o per costrizione non partirà e dall'altro offrendo un cartellone appetibili per i turisti.

Teatro e musica si alterneranno sul palco di piazza del Plebiscito per la kermesse che vede Lello Arena direttore artistico. Tre spettacoli al giorno, con l'evento principale previsto per le ore 21. Tra gli artisti più attesi ci sono Alessandro Haber, Joe Bastianich in versione musicista, gli Avion Travel, Nicola Piovani, Simona Molinari.

Per accedere a ai tremila posti allestiti sarà sufficiente prenotarsi sulla piattaforma on line dedicata e recarsi in piazza con la recevuta di prenotazione.