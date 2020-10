Space Apps, il 3 e 4 ottobre è caccia al "Galactic Problem-Solver"

Il 3 e 4 ottobre si terrà a Napoli 'Space Apps', che torna in città per la sua sesta edizione. Si tratta di un weekend dedicato alla tecnologia spaziale e alle sue applicazioni terrestri.

L'evento, promosso dalla Nasa, è organizzato in collaborazione con l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irea) e avverrà simultaneamente e virtualmente in città di tutto il mondo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I partecipanti - fanno sapere gli organizzatori - lavoreranno in gruppo a diverse sfide, proponendo soluzioni innovative per vincere il titolo di Galactic Problem-Solver.