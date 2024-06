"Sophia Loren: La Signora di Napoli": New York celebra uno delle attrici più importanti della storia

"Sophia Loren: La Signora di Napoli" è il titolo della retrospettiva di 13 film che celebra i più importanti lavori della star italiana tanto amata nel mondo, in programma al Film at Lincoln Center di New York da oggi al 13 giugno con la co-produzione di Cinecittà. La prima retrospettiva newyorkese dedicata a Sophia Loren presenta numerosi nuovi restauri dei suoi film e la presenza del figlio, il regista Edoardo Ponti. La retrospettiva si inaugura con "La vita davanti a sé", il film diretto proprio da Edoardo Ponti, con la prova straordinaria di Sophia. Il film ha ottenuto nomination agli Oscar e ai Golden Globe, ed è entrato nella top 10 di Netflix in ben 37 paesi. Ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il David di Donatello per la miglior interpretazione conferito a Sophia Loren.

"È un privilegio rappresentare la mia famiglia al Lincoln Center di New York", ha dichiarato Ponti, "e onorare l'eredità di mia madre, Sophia Loren, un’icona del cinema italiano e globale. Sono profondamente grato per questa prima storica retrospettiva newyorchese che mi dà l’opportunità di riflettere sulla sua carriera. Presentare il nostro film, La vita davanti a sé, in occasione della serata di apertura rappresenta un momento di profondo significato: un tributo all'eredità duratura di mia madre e al suo impareggiabile contributo all’arte cinematografica. Dirigerla in questo film è stata un’esperienza davvero eccezionale".

Una carriera unica

Giunta alla fama mondiale con la interpretazione de "La ciociara" (1960) di Vittorio De Sica, per la quale vinse il premio come migliore attrice a Cannes e l'Oscar come migliore interprete (passando alla storia come prima attrice a vincere per un film in lingua straniera).

Tanti anche i film di Hollywood e le produzioni europee di grande rilievo, con registi immensi: da Altman a Chaplin, passando per Risi, Scola, De Sica. Ha ricoperto ruoli indimenticabili al fianco di attori indimenticabili del calibro di Gregory Peck, Marlon Brando, Omar Sharif e Marcello Mastroianni, con il quale per ben 14 film ha dato vita a una delle più grandi coppie della storia del cinema.

I film che saranno proiettati

La Signora di Napoli" evidenzia il percorso della straordinaria carriera dell’attrice, con nuovi restauri di film raramente proiettati negli Stati Uniti, dai suoi ruoli iniziali per Mario Mattoli ("Miseria e nobiltà") e Dino Risi ("Il segno di Venere") al suo potente ruolo da Oscar in La ciociara, alle sue collaborazioni per antonomasia con Mastroianni e De Sica (come "Ieri, oggi e domani", "Matrimonio all'italiana", "Una giornata particolare"), fino al suo più recente ruolo da protagonista ne "La vita davanti sé" di Edoardo Ponti. Il programma includerà anche l'anteprima mondiale del restauro in 4K, a cura di Cinecittà, di "Peccato che sia una canaglia", film di Alessandro Blasetti che segna un doppio esordio per l’attrice: il primo ruolo importante nonché la prima pellicola interpretata al fianco di Mastroianni. I film in programma che rappresentano i momenti più celebri della carriera internazionale della Loren includono anche la prima mondiale del restauro in 4K di "Arabesque" (1966) di Stanley Donen; il restauro in 4K di "La contessa di Hong Kong" (1967) di Charlie Chaplin, e "Prêt-à-Porter" (1994) di Robert Altman presentato in 35 mm. La retrospettiva è coprodotta da Film at Lincoln Center e Cinecittà. A cura di Florence Almozini e Tyler Wilson di Film at Lincoln Center, e di Paola Ruggiero, Camilla Cormanni e Marco Cicala di Cinecittà.