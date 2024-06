Nino D'Angelo al Maradona, serata storica: pochi biglietti al sold out

È praticamente sold out il Maradona per il concerto di Nino D'Angelo nel "suo" stadio, sabato 29. Per una serata che passerà alla storia restano poche decine i biglietti disponibili, settore prato e tribuna Posillipo.

Il ragazzo della Curva B, per cui il Napoli vince - sempre - anche quando perde, ai suoi fan che entreranno prima delle 18 annuncia megaschermi per guardare la partita dell'Italia.

Massimo riserbo sulla scaletta, ma protagonista sarà soprattutto quel ragazzo degli anni '80, quando essere di Napoli significava portare uno stigma e per urlare al mondo la propria napoletanità ci volevano non solo coraggio ma anche cuore, anima e passione che il "nostro Nino" ha mantenuto intatti.

"Sono figlio di Napoli, della povertà e delle radio libere. Sono orgoglioso di essere un cantante napoletano e lo sarò sempre" ha detto agli amici e ai giornalisti in conferenza stampa.

Nino D'Angelo sarà accompagnato sul palco dai musicisti Federico Luongo e Domenico Langella alle chitarre, Davide Costagliola al basso, Carmine Tortora al pianoforte, Massimo Gargiulo al pianoforte e tastiere, Vincenzo Coppola alle tastiere, Agostino Mennella alla batteria, Paolo Licastro al sax e dalla vocalist Milly Ascolese.