L'estate di Simona Boo: nuove canzoni, lo spettacolo accanto a Lino Guanciale e il tour con i 99 Posse (VIDEO)

Intervista alla vocalist della nota band che in queste settimane l'ha vista coinvolta sia nella promozione di due nuovi singoli che come interprete, insieme a Guanciale, di Napoleone. Dio è morto, messa in scena che ha debuttato all'ultimo Campania Teatro Festival e che per la cantante napoletana apre un nuovo capitolo professionale

“Quanto Napoli mi ispira? Non c'è risposta perché Napoli è dentro di me. Vive attraverso me. Io mi sento spesso di rappresentare Napoli. Con lo spettacolo Passione, con la direzione musicale di Federico Vacalebre, Napoli vive anche attraverso la mia voce quindi sento appieno rappresentante questa città e spero che anche il pubblico mi accolga così perché io sono napoletana” dice la vulcanica Simona Boo quando la incontriamo al ritorno dalle ultime repliche in Nord Italia di Napoleone. La morte di Dio spettacolo tratto da Victor Hugo con Lino Guanciale di Davide Sacco che ha debuttato all’ultimi Campania Teatro Festival. La valigia non la disfa perché in queste ore è già pronta a ripartire con i 99 Posse, di cui da alcuni anni è la vocalist, per un tour che la vedrà impegnata fino a novembre.

Napoli ce l’ha dentro di lei e forse le dà quella carica per farla fermare mai e ha incitarla a buttarsi a capofitto sempre in avventure artistiche diverse, che potrebbero essere difficili da conciliare. Una prova è il periodo che sta vivendo.

Si potrebbe dire che per Simona Boo è un’estate calda, non solo per il meteo. Simona Boo è una raffinata cantante e, spesso e volentieri, è anche autrice delle canzoni che interpreta. Ha una voce ammaliante di quelle buone per qualsiasi genere musicale, anzi sarebbe impensabile incasellarla in uno stile prestabilito. Per questo motivo, sono tanti i musicisti che la chiamano per coinvolgerla nei loro progetti. Amano la sua voce e si fidano del suo gusto.

E’ versatile e ciò è il suo punto di forza. Dal jazz agli esperimenti con sonorità che evocano la musica elettronica, passando dalla bossa nova che si fonde al world music, Simona ci passa con disinvoltura. Non è un caso che, oltre ai 99 Posse, lei sia parte integrante di varie formazioni che, quando può, porta avanti anche per esplorare ed evolversi in cui mette in campo tutte le sue esperienze così trasversali.

Le collaborazioni e i due nuovi singoli

Per Simona, la musica è catarsi e liberazione. L’ha fatto in Fuje, album di inediti in cui affronta la sua storia personale, la scoperta delle sue origini nigeriane, la sofferenza e i pregiudizi vissuti.

Quando scrive le canzoni mette sempre un pezzo di sé stessa, qualcosa che la racconti, che la rappresenti come in Betelgeuse, brano che ama particolarmente di cui ha scritto il testo in cui si esibisce con i Bimbi di fumo, il trio che ha messo su con Luigi di Costanzo e Luigi Orlando, dove si diverte molto a sperimentare con brani inediti interpretati sia in italiano che in napoletano.

Uscito sulle piattaforme a fine maggio, Betelgeuse è una canzone scritta di getto come un flusso di coscienza, un invito alla leggerezza lasciando andare i carichi pesanti per fare spazio a nuove emozioni, cosa sottolineata dalla melodia dai richiami onirici grazie ai giri di chitarra elettrica.

All’inizio di quest’estate, Simona è stata protagonista di un altro progetto con il singolo Basta poco, uscito qualche settimana fa. Per questa canzone collabora con Marco Gesualdi, ex chitarrista della band vesuwave 666.

L’esibizione di Simona fa diventare Basta poco un’ esperienza jazzata intensa in cui si combinano elementi di vari generi musicali per creare un sound i world music dai ritmi delicati.

Basta poco è accompagnato dal lancio del videoclip diretto dal regista Frè (Alessandro Freschi), i costumi con abiti dipinti a mano e il make up della fashion designer Sabina Albano, un video dal forte impatto visivo in cui Simona lavora con tutto il suo corpo oltre a cantare.

“In una prima parte del video clip dovevo essere completamente immobile, ferma con una dea che sta meditando, dopo, il regista mi ha chiesto di danzare e fare dei movimenti di rinascita e questo lo collego al mio percorso di teatro che ho fatto quando ancora andavo al liceo e che ho avuto modo di riprendere varie volte nella mia vita come l'esperienza con l'orchestra di piazza Vittorio con il Don Giovanni di Mozart e l'inverno scorso con lo spettacolo diretto da Giuseppe Miale di Mauro Scalo marittimo di Raffaele Viviani fatta con la compagnia del NEST” racconta la cantante.

Il nuovo capitolo: il teatro

Recitare è stato il primo amore di Simona Boo. E’ arrivato prima della musica. La vita è capricciosa e porta verso altre strade che determinano e definiscono ciò che siamo. Le direzioni possono cambiare ma se una cosa è davvero importante ritorna. Così è accaduto a Simona con la recitazione che ha sedimentato dentro di lei fino a ritornare di nuovo a galla. Scalo Marittimo e qualche altra esperienza hanno iniziato a delineare di nuovo questo percorso che ha condotto verso Napoleone e Lino Guanciale. E’ un’esperienza prevalentemente teatrale e, come un richiamo delle sirene, per Boo è un’esperienza formativa importante che va ben oltre l’occasione professionale.

Napoleone, Dio è morto la fa innamorare di nuovo della recitazione. Per lei si apre un nuovo capitolo che deve coesistere e andare di pari passo insieme alla musica. Ha capito che la sua vita è stare sul palcoscenico in qualsiasi modalità. Ha talento ed è capace di essere trasversale.

La recitazione non può più essere accantonata. E’ un fuoco sacro che si è riacceso, di cui si ha urgenza.

Da questa esperienza teatrale vissuta accanto a Lino Guanciale è tornata soddisfatta e non vede l’ora di salire sul palcoscenico del Teatro Bellini dove a maggio 2024 sarà allestito Napoleone, Dio è morto per ripetere un’esperienza che potrebbe ancora di più arricchire la sua formazione come attrice.

Per ora, c’è la musica ad aspettarla in cui riprende a darsi anima e corpo, però, questo nuovo capitolo della sua vita professionale si è riaperto. Simona è consapevole che per recitare e farlo bene bisogna studiare sodo principalmente se come lei si hanno dei desideri.

Simona ha un sogno: “Realizzare uno spettacolo in cui canto, ballo e recito. E’ un desiderio che ho. Però voglio farlo bene mettendoci tutto l’amore e la passione che ho”.