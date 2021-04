E' uscito “sesso, droga & rock‘n’roll”, il nuovo singolo dell’artista trap napoletano Young Tommy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

È uscito “SESSO, DROGA & ROCK‘N’ROLL”, il nuovo singolo dell’artista trap napoletano YOUNG TOMMY, che anticipa la pubblicazione dell’EP “YIN&YANG”, con distribuzione ARTIST FIRST, in data 28 maggio. YOUNG TOMMY, stimato da colleghi urban della scena come NICOLA SICILIANO e PALÙ, dopo l’uscita dell’EP d’esordio “TORNADO” e l’ottimo riscontro di vari singoli tra i quali “BURLESQUE”, in collaborazione con FISHBALL, torna con “SESSO, DROGA & ROCK‘N’ROLL”. “SESSO, DROGA & ROCK‘N’ROLL” è un magnetico ed energico brano caratterizzato da un innovativo mix di sonorità trap e alternative, tra synth dark e batterie drill, nel ritornello, che ritornano hip hop nelle strofe. Il singolo è il primo capitolo estratto dall’EP “YIN&YANG”, di cui verrà pubblicato un brano ogni due settimane. L’EP è suddiviso in due parti, in due stagioni, come una serie TV, la prima (YIN) di cui fanno parte i primi tre brani e la seconda (YANG), che contiene gli ultimi quattro. “SESSO, DROGA & ROCK‘N’ROLL”, comunica la voglia di ritornare alla vita di tutti i giorni, alla libertà e spensieratezza: “Oggi esco e non ritorno prima di Mezzogiorno, sì, ma di due giorni dopo”, canta l’artista. «‘Sesso, Droga & Rock‘n’Roll’ è il primo capitolo del mio EP “Yin&Yang” – racconta YOUNG TOMMY – e per questo ho deciso di creare, insieme al mio producer sedd, un banger che spero diventi un classico per il genere». YOUNG TOMMY è Tommaso Junior Morlino, giovane rapper e producer napoletano. All’età di 19 anni inizia a registrare i primi brani e nel maggio 2018 pubblica il primo singolo ufficiale “Jordan 1”, con relativo videoclip su YouTube, che attira l’attenzione di artisti come Nicola Siciliano e Palù, fino ad Omar Santana con il quale ha modo di collaborare. Scrive, registra e pubblica l’EP “Tornado”, che ad oggi conta oltre 150.000 streaming su Spotify. Nella metà di ottobre del 2019, l’artista inizia a lavorare con il producer sedd (Alessandro Manzo). Young Tommy ha poi pubblicato i singoli “Another Day”, “Burlesque” (Feat. FishBall), “Hotel”, “Scelte”, “Psyco”. Nel 2021 l’artista pubblica il nuovo singolo “Sesso, Droga & Rock‘n’Roll”, che anticipa l’uscita del nuovo EP “Yin&Yang”, in data 28 maggio, con distribuzione Artist First.