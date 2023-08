Il Tg1 celebra Bacoli: "La Portofino dell'epoca romana"

Il Tg1 celebra Bacoli, definita la "Portofino dell'epoca romana" in un servizio dedicato al Parco Archeologico Sommerso di Baia.

Soddisfazione per il servizio del tg di Rai è stata espressa dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in un post su Facebook: "Immagini mozzafiato di Miseno, del Castello Aragonese, e delle immersione sui fondali. Lì dove giace uno dei tesori archeologici più importanti al mondo. La città romana sommersa. Mosaici e ville mozzafiato. È enorme la visibilità internazionale che Bacoli sta avendo negli ultimi anni. Siamo in tv, tutti i giorni. Con servizi splendidi sulle nostre ricchezze. Dobbiamo esserne orgogliosi. Insieme, per il turismo di qualità. Stiamo voltando pagina. Un passo alla volta".