Alcuni dei volti della nuova serie tv ambientata a Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La serie tv sarà composta da sei episodi per altrettante sei serate e sarà disponibile in prima visione su un'importante piattaforma nel 2022 ; la prima puntata sarà girata nei Mesi di Febbraio/Marzo ma nei giorni passati è stato girato il Teaser. Alcuni protagonisti che hanno girato il Teaser Trailer nel mese di Novembre fanno parte della Management Bruno Coscia e sono Mirko Zagarella attore affermato di tanti film e fiction sia Rai che Mediaset, Fabrizia Santarelli attrice e personaggio televisivo la ricordiamo nell'avventura nel ruolo della bona sorte del famoso programma ( Avanti un'altro ) ed ultimamente presente come attrice nella fiction Mediaset ( Storia di una famiglia per bene ), Asia Gianese influncer fotomodella ma anche personaggio televisivo con un talento immenso nella recitazione e Tania Ricci Attrice e personaggio tv, quest'anno Tentatrice del famoso programma di Maria de Filippi ( temptation island ). Un progetto che vedrà emergere la bellezza di Napoli con una storia affascinante che porta la firma della sceneggiatura e regia del giovane regista Daniele Catini. Non ci resta che attendere e vedere i belli e bravi attori sopra citati che ruolo avranno in questa entusiasmante avventura.