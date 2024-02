'Una manciata di gratitudine', le 50 ricette di Sergio Tancredi: "Cucinare rivela chi sei veramente"

"Cucinare è una onesta dichiarazione di chi sei veramente. Non puoi mentire nel mezzo del fuoco della passione. Puoi soltanto essere". Si apre così il libro di Sergio Tancredi, chef di Torre del Greco, che da diversi anni risiede in Umbria con la moglie Francesca e i figli. Il suo percorso di "decrescita felice" lo ha portato a compiere scelte radicali, da impiegato nel campo informatico ha deciso di mollare tutto e investire nella sua passione, la cucina, autoproducendo ciò che mangia e organizzando cene e laboratori di cucina, sino ai catering e al lavoro sempre come chef nelle strutture ricettive.

Nel testo, in vendita su Amazon, ogni ricetta della tradizione viene legata ai ricordi in un connubio tra passato e presente indissolubile. Dal nonno Donato, marittimo cuoco sulle grandi navi da crociera, da cui ha tratto la passione per i fornelli, alla mamma Pina sempre pronta ad organizzare tavolate con decine di ospiti, ma non solo.

Tra le ricette più interessanti che è possibile trovare nel libro c'è la veganduja, 'inventata' proprio da Sergio Tancredi, la pappa al pomodoro con le vongole, l'orzotto alle ortiche, per passare poi ai piatti immortali della tradizione classica come il ragù, le zeppola di San Giuseppe e il babà.

La prefazione del libro

"Durante la stagione lavorativa capita, di tanto in tanto, che i clienti mi chiedano qualche ricetta, che do sempre volentieri. Taluni mi esortano invece da tempo (compresi i miei datori di lavoro) a scrivere addirittura un intero libro! “Un libro di ricette mie?” ho sempre chiesto con aria attonita. “Ma io non sono uno chef”. Ho sempre detto e pensato. Sono semplicemente un uomo appassionato di cucina, uno che se n'è innamorato a poco a poco, uno che attraverso di essa ha trovato il modo più congeniale per esprimere la sua creatività, le emozioni, la passione. Uno che in fondo ci vivrebbe, in una cucina. Uno che dalla cucina è stato salvato... Perché alle persone dovrebbe importare delle mie ricette? Chiedevo dunque. Ce ne sono di assai migliori in giro per il web e sui libri, e le mie non sono mica chissà quanto originali! E nemmeno sono le mie, in fondo. Le ricette sono di tutti, le ricette sono di chi le esegue! E poi nemmeno ce le ho le ricette, io. Spesso cucino ad occhio, accosto gli ingredienti 'a sentimento', manciate di questo o quell'altro qua e la, un po' di questa spezia, un po' meno di quell'altra... Le tecniche le ho imparate da me, e un po' le ho inventate. Cucino a istinto, talvolta cucino proprio come mi viene e così come sono. Insomma, per quale ragione dovrei mettermi a trascrivere le ricette in un libro? Che senso avrebbero tutte messe di fila una dopo l'altra? E poi con quale criterio? E che senso avrebbe? Che senso gli darei? Sono stato per qualche anno davanti ad una pagina bianca, in preda a piccole e grandi crisi interiori, perché a poco a poco il tarlo di scrivere un libro si era insediato dentro me. Con poco successo. Fino a che un giorno, uno di quei giorni qualunque, senza che nulla di particolare fosse successo, comincio a chiedermi quando fosse cominciata in me la passione culinaria, quale fosse stata la prima cosa che ho cucinato, per esempio. Cominciai a scrivere di lontani ricordi relativi alla cucina, le prime cose che ho visto, le prime cose che ho imparato e ...non riuscivo più a fermarmi! Dalla più remota immagine interiore fino alle esperienze più recenti, il mondo della cucina mi ha illuminato a poco a poco il cammino e restituito un senso a cose e situazioni che non avevo compreso prima. Ero sospinto da un'improvvisa urgenza di fare chiarezza, di vedere nero su bianco il come ed il quando degli eventi, di sbrogliare gli intricati sviluppi di una vera e propria trasformazione interiore, grazie alle persone e alle esperienze che ci sono o che ci sono state nella mia vita. No, questo non è un comune libro di ricette. Ci ho provato a trascriverle, ma non avrei proprio voluto farlo, davvero! Poi alcune immagini della mia vita hanno cominciato a succedersi con ordine nella mia testa, assieme a qualche parola, un profumo, un colore; e ad un piatto di pasta particolarmente caro, un dessert che mi ricordava proprio quel momento, un saporito boccone che avevo assaggiato proprio quel giorno... No, questo non è un libro che vuole spiegare come cucinare, perché non vuole insegnare niente a nessuno. Piuttosto, questo libro è la storia di tutte quelle persone ed eventi che hanno insegnato qualcosa a me".