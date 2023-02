Addio Sergio Solli, l'indimenticabile duetto sulla Russia con Casillo

Tra i grandi successi dell'attore c'è anche "Così parlò Bellavista" di Luciano De Crescenzo, in cui si distinse per memorabili sketch

Se n'è andato Sergio Solli, attore napoletano di 75 anni. Una grande carriera al cinema, in tv e in teatro, tra i suoi grandi successi c'è sicuramente "Così parlò Bellavista", film di Luciano De Crescenzo in cui Solli interpreta un componente della sgangherata classe al seguito del professore. Memorabili i suoi duetti con Benedetto Casillo, dal bancolotto alla bomba nucleare, fino all'abbonamento da Natasha. Per celebrarlo, abbiamo scelto il dialogo sulla guerra in cui Benedetto Casillo spiega a Sergio Solli perché, in caso di guerra, bisognerebbe allearsi con i russi.