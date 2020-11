Scultura da 1 milione di euro incatenata al Plebiscito: "Per tutti quelli che pagano la crisi" (VIDEO)

Il noto artista Jago abbandona un’opera da un milione di euro in Piazza del Plebiscito. Si tratta della raffigurazione di un bambino, in posizione fetale, attaccato ad una catena: “Il significato della mia opera? Andatelo a chiedere a tutti quelli che, in questo momento, sono stati lasciati incatenati nella loro condizione“. 'Look-down' è il titolo dell'opera per lo scultore è un invito a “guardare in basso” ai problemi che affliggono la società e alla paura di una situazione di povertà diffusa che si prospetta essere molto preoccupante, soprattutto per i più fragili.