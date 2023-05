Tre milioni per il Cinema a Bagnoli: la decisione della giunta Manfredi

Novità per Bagnoli. La giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi ha approvato la programmazione di risorse per 3 milioni di euro, destinate alla realizzazione - nell'ambito del progetto del Distretto Cinema in corso di realizzazione nell'ex Nato di Bagnoli - di una "Scuola di formazione del Cinema e dell'Audiovisivo".

L'obiettivo, fa sapere Palazzo San Giacomo, è "potenziare l'offerta formativa esistente, integrandola con nuovi elementi di alta specializzazione".