La conquista del 3° scudetto del Napoli raccontata ai bambini

“Passione Azzurra. Il magico viaggio del Napoli verso la conquista del 3° tricolore” è un’edizione illustrata ideale per bambini che piacerà tanto anche agli adulti. Scritto da Anna Calì e illustrato da Annalisa Maggio, per Officina Editoriale Milena, è in pre-vendita su tutte le piattaforme online e anche sul sito della casa editrice. Il libro racconta la storia di Andrea, una bimba di 7 anni, che ha un papà che la sera, per farla addormentare, le racconta le storie dei calciatori del Napoli: dall’arrivo di Maradona ai giorni nostri e al mitico scudetto. Anna Calì, classe ’96, inizia a seguire il calcio e in particolare il Napoli nel 2007, quando in campo c'è El Pocho Lavezzi, si innamora perdutamente del giocatore e da quel momento in poi non questa passione non l'ha più abbandonata.