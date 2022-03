Pace e cultura, Lorito: "Binomio inscindibile"

"Pace e cultura è un binomio inscindibile": lo sottolinea al microfono di NapoliToday il rettore della Federico II Matteo Lorito a margine dell'incontro con l’ambasciatore Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, Jagath Wellawatte, venuto in città con una delegazione.

Accompagnato dal rettore Lorito e dal direttore dei Musei di scienze naturali Piergiulio Cappelletti, l'ambasciatore Wellawatte ha visitato il Museo di Paleontologia, dove si è a lungo trattenuto, mostrando grande interesse sia per la storia della struttura sia per i diversi reperti tra cui, in particolare, lo scheletro di Tirannosauro collocato all'ingresso del percorso espositivo.

ll Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche è stato istituito nel 1992 ed è costituito dai musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia e Fisica. Occupa una superficie di circa 4000 mq e custodisce più di 150.000 reperti provenienti da tutto il mondo. L’alto valore scientifico e storico delle collezioni e il rilevante interesse artistico e culturale delle sale espositive ne fanno una struttura che si pone in chiara evidenza nei confronti delle altre istituzioni museali nazionali ed internazionali.

Il Centro Museale Le sale espositive, grazie all’impegno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì