Domenica al museo, scavi di Pompei monumento più visitato d'Italia: battuti Colosseo e Uffizi

“La domenica al museo conclude con un grande risultato il lungo ponte all’insegna della cultura, apertosi con l’ingresso libero nei musei e parchi archeologici statali del 2 giugno, istituito per la prima volta in occasione della Festa della Repubblica: due giorni di gratuità per godere dello straordinario patrimonio culturale nazionale. Un'occasione straordinaria per cittadini e turisti per scoprire o riscoprire opere e monumenti, appropriandosi della loro bellezza e nutrendo lo spirito della loro aura”. Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi numeri pervenuti sugli ingressi odierni nei musei e parchi archeologici statali.

I musei (monumenti) più visitati

Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 25.911;

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 20.100;

Reggia di Caserta 11.340;

Galleria degli Uffizi - Gli Uffizi 9.740;

Galleria dell'Accademia di Firenze 8.750; Galleria degli Uffizi

- Palazzo Pitti 8.006;

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.475;

Villae - Villa d'Este 7.168;

Parco Archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.553;

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 5.950;

Musei Reali di Torino 5.476;

Museo archeologico nazionale di Napoli 5.400;

Palazzo Reale di Napoli 5.323;

Parco archeologico di Paestum e Velia -

Museo e area archeologica di Paestum 4.862;

Certosa e Museo di San Martino 4.225;

Villae - Villa Adriana 4.019; Parco archeologico di Ercolano 3.955;

Terme di Caracalla 3.609;

Palazzo Ducale di Mantova 3.084;

Museo di Capodimonte 3.000;

Galleria nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 2.952;

Museo del Bargello – Cappelle Medicee 2.888;

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 2.803;

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 2.737;

MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.708;

Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.650;

Castel del Monte 2.414;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 2.265;

Galleria nazionale dell’Umbria 2.100; Castello svevo di Bari 1.991;

Galleria Borghese 1.930;

Pinacoteca di Brera 1.839; Grotta Azzurra 1.689;

Museo nazionale di Villa Pisani 1.650;

Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.548;

Palazzo Farnese di Caprarola 1.494;

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.368;

Complesso monumentale della Pilotta 1.321;

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.177;

Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA 1.148;

Galleria nazionale delle Marche 1.129;

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.055;

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.000

A questi dati si aggiungono i 20.639 visitatori del Pantheon, i 18.007 visitatori del Vittoriano e i 13.264 visitatori dei Giardini di Boboli.