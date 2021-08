Scavi Pompei, Green pass e tamponi gratis per l'ingresso: il primo giorno è un successo

Il 6 agosto, nel primo giorno in cui la certificazione è diventata obbligatoria per l’accesso in tutti i luoghi della cultura, il sito archeologico ha registrato ben 6.890 visitatori e sono stati 319 i tamponi gratuiti effettuati con la postazione ASL 3 Napoli Sud

Sono stati 6.890 i visitatori registrati al sito di Pompei nella giornata di ieri. Il green pass dal 6 agosto obbligatorio per l’accesso in tutti i luoghi della cultura, non ha frenato i tanti turisti che hanno deciso di visitare la città antica. Anche più numerosi dello scorso venerdì (5.353 ingressi).

Per non escludere nessuno, è stata attivata una postazione presso l’ingresso agli scavi di Piazza Anfiteatro, per il rilascio di tamponi antigenici per i visitatori non vaccinati, che ha somministrato 319 tamponi. La postazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Regione Campania e dell’Asl Napoli 3 Sud.