Pompei, il Parco archeologico apre i cantieri al pubblico

Ogni giovedì, il Parco Archeologico di Pompei apre i suoi cantieri ai turisti. Torna dal 19 ottobre, e fino al 1° febbraio 2024, l’iniziativa “Raccontare i cantieri”, giunta alla sua terza edizione, che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco Archeologico di Pompei. Saranno aperti al pubblico, su prenotazione e secondo un calendario preciso, 11 cantieri: dagli scavi in corso presso il Tempio di Iside, la regio IX, l’Insula dei Casti amanti, la casa di Leda e il cigno, l’Insula Occidentalis, e lo scavo di Oplontis a via dei sepolcri, ma anche le messe in sicurezza della casa della Fontana Piccola e i progetti di allestimento dei granai del Foro, dei depositi di Porta Nola, dell’antiquarium di Boscoreale, del Museo d’Orsi alla Reggia di Quisisana a Castellamare con il restauro della torre colombaia. Un’occasione per conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di scavo, di messa in sicurezza, restauro e manutenzione, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo – archeologi, architetti, restauratori e ingegneri. Ma anche un’occasione di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento. L’iniziativa è organizzata dall’ufficio Tecnico del Parco e partirà giovedì 19 ottobre dai Granai del Foro. (AdnKronos)