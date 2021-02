Sopralluogo agli scavi di S. Carminiello ai Mannesi: la speranza dei commercianti

E' difficile risalire al momento storico in cui il complesso archeologico di San Carminiello ai Mannesi è piombato nell'oblio che dura ancora oggi. Forse, come dice qualcuno del quartiere, è un bene parcheggiato lì da 2mila anni. Si tratta di un edificio di epoca romana, risalente al I secolo d.C. L'opus latericium e il reticulatum, così come gli archi, sono visibili anche dall'esterno dell'area, chiusa con un vistoso catenaccio.

Dopo anni di pressioni da parte delle associazioni della zona e annunci disattesi, in questi giorni un team di tecnici ha effettuato un sopralluogo nel sito adiacente a via Duomo. Una notizia che ha acceso la speranza nei commercianti, i quali sperano che possa essere l'avvisaglia dell'inizio dei lavori nell'ambito del progetto Unesco.