Eduardo Scarpetta ne 'I Leoni di Sicilia': "Il mio Ignazio uomo lungimirante che si sacrifica per amore della famiglia" | VIDEO

L'attore napoletano tra il cast corale della serie in costume diretta da Paolo Genovese disponibile su Disney+. Dopo questo ambizioso progetto ambientato nell'Ottocento che potrebbe essere considerato il contraltare de Il Gattopardo, vedremo Scarpetta nella seconda stagione de “La Legge di Lidia Poet” e in una commedia con Monica Bellucci e Toni Colette

Eduardo Scarpetta fa parte di una famiglia di artisti tra le più famose e storiche. Ha iniziato a recitare a teatro con il padre Mario Scarpetta all’età di nove anni. Preparato e formato fin da piccolo a proseguire le tappe di famiglia tenendo vivo un cognome illustre è qualcosa che condivide con il suo ultimo personaggio, Ignazio Florio ne I Leoni di Sicilia, la serie visibile su Disney+ diretta da Paolo Genovese, il regista famoso per Perfetti Sconosciuti e che proprio a Napoli ha mosso i primi passi come cineasta con Incantesimo Napoletano.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, I Leoni di Sicilia potrebbe essere definito un Gattopardo alla rovescia perché racconta l’avanzare e il progredire della borghesia, coloro che diventeranno i nuovi ricchi spodestando o entrando in competizione con i nobili. I Florio sono i nuovi ricchi. La serie tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci è la ricostruzione di 60 anni di un cambiamento sociale e di ribaltamento di classi, raccontato attraverso la fatica, la fierezza, l’orgoglio, la prosperità economica e la voglia di rivalsa dei Florio.

La storia di una dinastia

Tutto inizia con i fratelli Paolo e Ignazio Florio (Vinicio Marchioni e Paolo Briguglia) fuggono dalla Calabria in cerca di fortuna nella Palermo d’inizio Ottocento. Rilevano una bottega di spezie che il giovane Vincenzo, figlio di Paolo, grazie alla sua fame di riscatto, trasformerà in un impero commerciale. A interpretarlo è Michele Riondino, è lui il cuore pulsante della serie e di tutto quello che ne consegue. Vincenzo Florio è spinto dalla sua ambizione, alimentata da un bruciante desiderio di riscatto per essere trattato da pari dai veri potenti di Palermo: i nobili. Per questo cerca per sé una moglie titolata, ma s’innamora follemente di una borghese, Giulia Portalupi (Miriam Leone), che lo distoglie dalle sue ossessioni. Queste ricadranno come una maledizione sull’unico figlio maschio, Ignazio (Scarpetta), cui spetterà il compito di tenere alto il nome dei Florio.

“I Leoni di Sicilia è una serie che attraversa l'Ottocento, una grande saga famigliare di tenacia, orgoglio, potere e ambizione, ambientata in una Sicilia dell’aristocrazia, ma scossa da un grande fermento rivoluzionario. Isola della tradizione e allo stesso tempo avanguardia operosa, fiorente, centro vibrante del Mediterraneo” spiega il regista Paolo Genovese “Più di ogni altro progetto, questa serie ha dato vita a una collaborazione inestricabile tra la scenografia, la fotografia e i costumi, per ottenere uno stile unico e definito, con assonanze e sfumature di toni, colori e sensazioni fra i personaggi e lo sfondo in cui si muovono”.

Donne che timidamente cercano di scardinare le regole di un patriarcato che provano a prendere in mano il proprio possibile, per quanto possibile nell’800 in un Italia non ancora unita; l’orgoglio e la vanità di una nobiltà che si sente minacciata e lotta contro l’orgoglio e la potenza economica dei borghesi; senso del dovere in nome della famiglia e lungimiranza che traghetta verso la modernità, i Florio e tutti i personaggi che ruotano attorno a loro vivono in mezzo a tutto questo trovando una loro dimensione. E’ il ritratto di tutto questo I Leoni di Sicilia.

La serie non poteva che essere ambientata nei luoghi emblematici della Sicilia dell’Ottocento, dei Florio e degli eventi storico sociali che hanno accompagnato la loro ascesa, rimarcando quanto questa produzione sia curata e grandiosa, pronta a essere lanciata anche per il mercato internazionale.

Circa 4300 comparse, oltre 2000 costumi che rendono senza sé e senza ma I Leoni di Sicilia un period drama a tutto tondo che non ha nulla da invidiare a quelli anglo-americani che in genere eccellono quando si tratta di girare ricostruzioni d’epoca.

Progetti internazionali per Scarpetta

I successi con Le Fate Ignoranti e La legge di Lidia Poet, le vittorie dei David di Donatello e Nastri d’Argento per Eduardo Scarpetta sono segni di aver imboccato la strada giusta. E’ tra i giovani attori prediletti dai registi che lo scelgono per la sua versatilità e per quel talento che ha nel DNA. Sono tanti i cineasti che lo scelgono per ruoli drammatici e molti in costume, anche se desidererebbe fare più commedie.

Non manca molto alla fine delle riprese della seconda stagione di Lida Poet, ora insieme al cast corale de I Leoni di Sicilia, è impegnato nella promozione della serie in otto puntate fiore all’occhiello tra le produzioni italiane di Disney+, che potrebbe consolidare e intensificare una carriera internazionale aperta con la commedia Mafia Mamma, accanto a Monica Bellucci e Toni Colette.

30 anni, riservato su tutto ciò che è relativo al suo privato, Scarpetta è nato a Napoli ma ha studiato al Centro Sperimentale di Roma allontanandosi dalla sua città e rimboccarsi le maniche per non adagiarsi su quel cognome così importante nel teatro e che ha inciso in modo fondamentale nella cultura partenopea. Il suo trisavolo è Eduardo Scarpetta con cui condivide il nome e tra i suoi prozii ci sono Eduardo, Peppino e Titina De Filippo.

Allontanandosi dalle sue origini per studiare come attore continuando quella tradizione di famiglia, ben inteso, lo fa a modo suo e in modo totalmente diverso dai suoi illustri parenti.

Del resto, come ha dichiarato più volte: “Non è colpa mia il prendersi, tra virgolette, la responsabilità di portare avanti la tradizione di famiglia. È impossibile fare qualsiasi paragone perché erano altri tempi. Eduardo Scarpetta, il mio trisavolo, è stato artefice nel teatro di grandi rivoluzioni, come introdurre il copione, ufficializzare la scenografia. Io faccio il mio lavoro a testa bassa, studio”. Un atteggiamento di spirito che sta ripagando bene.

Anche per questo ha colto immediatamente le giuste corde per interpretare Ignazio Florio. Un discendente di una illustre dinastia napoletana si è rivelato la persona più adatta per entrare nei panni e nella testa del rampollo di una imponente famiglia siciliana. Lui con quella faccia così spigolosa che resta alla mente dà tante sfumature a Ignazio, uomo tutto d’un pezzo ma impenetrabile.

“È un ragazzo che si sacrifica, e sacrificarsi gli costa parecchio ma lo fa per l’amore che prova nei confronti delle sue sorelle. C’è un momento in cui dice al padre Vincenzo: ‘ci penso io, sarò io a fare il mio dovere. Lascia, però, che le mie sorelle si sposino per amore’. Il mio personaggio infatti non escluderà l’ipotesi di sposare la nobile Giovanna d'Ondes (Adele Cammarata) per introdurre l’agognata nobiltà in famiglia, come da grande desiderio dei Florio. Ignazio è una persona fragile, una persona che cerca di reagire al padre ma poi, per questioni anche di epoca, soccombe alla sua forza”, racconta durante la conferenza stampa de I Leoni di Sicilia.

Scarpetta, attraverso il suo Ignazio stempera quella visione maschilista così forte nell’Ottocento e, purtroppo, non presente solo nel 19esimo secolo. Il suo Ignazio vive e agisce in quella terra stupefacente che è la Sicilia, complicata e lontana dagli stereotipi e i pregiudizi così come lo è la Napoli di Eduardo.

“Ignazio è l’erede. L’unico figlio maschio di Vincenzo e Giulia. Quello su cui ricadono tutte le aspettative e le responsabilità. Ignazio impara presto l’arte della dissimulazione. È un ragazzo freddo e indecifrabile: nessuno può leggere i suoi sentimenti, nessuno può scalfire quel muro che oppone al mondo” spiega Scarpetta parlando del suo personaggio “Deve essere quello che il padre ha deciso che sia: portare avanti l’impero di Casa Florio, sposare una moglie nobile, chinare la testa e assecondare la strada già tracciata per lui. Per molti aspetti è diverso dal padre. Come lui ha una visione lungimirante infatti è pronto a traghettare i Florio con le sfide del futuro, ma al tempo stesso, è più umano e lo dimostra nel rapporto con i suoi dipendenti, la protezione che dà alle sue sorelle”.

Le immagini del red carpet de I Leoni di Sicilia sono per gentile concessione di Disney+.