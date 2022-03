Roberto Saviano, l'annuncio: "Ho deciso di scrivere un romanzo sulla storia di Giovanni Falcone"

"A trent'anni dalla morte di Giovanni Falcone, ho deciso di scrivere un romanzo sulla sua storia. Proprio un romanzo, sì: i fatti sono reali (ricostruiti a partire dalla lunga bibliografia che troverete alla fine di ogni capitolo), ma lo stile è narrativo, scelto per portarvi direttamente nel profondo di questa incredibile storia di resistenza. Il romanzo si intitolerà 'Solo è il coraggio' e uscirà il 27 aprile per Bompiani". Questo l'annuncio di Roberto Saviano, nelle ultime ore, attraverso i suoi profili social. Lo scrittore napoletano ha realizzato un romanzo sulla storia del magistrato antimafia Giovanni Falcone, in uscita a fine aprile.

"Sono passati trent'anni dalla strage di Capaci. Trent'anni da quel giorno in cui la mafia ha detto chiaro e torno che il coraggio, lo scegliere da che parte stare, si paga caro. Ma Giovanni Falcone ha iniziato a pagare molto prima, quando viveva isolato da chi avrebbe dovuto sostenerlo, minacciato, sotto scorta, accusato di protagonismo. Eppure, Falcone ha amato in ogni momento la sua terra, e ha lavorato per cercare di salvarla dall'ombra e dal marciume. Ho voluto rendergli omaggio con l'arma della parola, l'unica che conosco e che posso utilizzare per stargli accanto e dire che, sì, sconfiggere l'ombra si può e si deve", ha aggiunto Saviano.