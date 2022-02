Saviano ricorda Falcone e Borsellino al Festival di Sanremo

Roberto Saviano ha ricordato i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 30 anni dalle stragi di mafia in cui persero la vita. L'ha fatto sul palco di Sanremo 2022 accompagnato da un lungo applauso del pubblico tutto in piedi per ricordare i due magistrati e tutte le vittime di Cosa Nostra. Saviano ha spiegato che i magistrati hanno scelto all'epoca da che parte stare anche se era la strada più pericolosa. E non con tutti gli onori che sono stati tributati loro, purtroppo, solo da morti.

Saviano ha, infatti, raccontato del clima di delegittimazione che ruotava intorno alle loro figure, accusate di spettacolarizzare la lotta alla mafia. Un ricordo commosso e durissimo nei confronti di coloro che ostacolarono il loro impegno facendo di fatto da sponda alla mafia. Lo scrittore ha poi ricordato la figura di Rita Atria, la 17enne testimone di giustizia che raccontò al giudice Borsellino gli affari della mafia nel suo paesino e per questo venne trasferita sotto protezione a Roma.

La giovanissima si tolse la vita una settimana dopo la strage di via D'Amelio durante la quale perse la vita colui che era diventato un nuovo padre. Ha citato il tema con cui si diplomò al terzo dell'alberghiero e che parlava proprio della strage in cui venne ucciso Falcone. Un messaggio di speranza bellissimo con cui l'autore ha concluso il suo intervento.