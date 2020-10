Natale a San Gregorio Armeno a rischio per il Covid: "Riserviamo la strada ai pastorai autentici"

La commissione Cultura chiede una programmazione preventiva per scongiurare il caos in vista della consueta fiera natalizia di San Gregorio Armeno a causa del Covid.

"Occorre programmare per tempo i provvedimenti che si intendono adottare nel Centro Storico, in particolare per la fiera di San Gregorio Armeno, nel periodo natalizio", questo l’indirizzo espresso dalla commissione Cultura, presieduta da Elena Coccia, che oggi ha incontrato Dolores Anselmi dello staff dell’assessora Eleonora de Majo.

Proposte per salvare la fiera

Diverse le proposte di merito emerse nel corso della discussione, che saranno riprese in un ulteriore confronto che si svolgerà insieme alla commissione Attività commerciali e alla commissione Trasporti. "Programmare per tempo, ha detto la presidente Coccia, soprattutto in considerazione della situazione di emergenza sanitaria. Bisogna regolamentare la fiera natalizia di San Gregorio Armeno attuando provvedimenti che scongiurino il solito caos, il quale ogni anno finisce per lasciare insoddisfatti sia gli artigiani che i turisti". Tra le ipotesi quella di riservare la strada alle botteghe dei pastorai “autentici”, delocalizzando la vendita di altri tipi di mercanzie nelle strade adiacenti.

Per quanto concerne invece il problema del parcheggio per i bus turistici che arrivano in città proprio per visitare la fiera di San Gregorio Armeno, ci saranno sicuramente meno turisti per il Covid, ma è stata lanciata ipotesi di utilizzare l’area portuale per il parcheggio dei bus con percorsi pedonali e navette per accompagnare i turisti nel Centro Storico.