San Carlo, la Farnesina annulla la tournée in Egitto

Non si terrà il concerto in Egitto dell'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. La Fondazione Teatro di San Carlo rende noto che la tournée in Egitto inizialmente prevista per mercoledì 11 ottobre è stata annullata.

L’Unità di Crisi della Farnesina ha, infatti, comunicato ieri sera lunedì 9 ottobre attraverso una lettera inviata al Teatro, come il concerto programmato alle Piramidi “costituisca per ampiezza, numeri e visibilità un evento tale da potere attirare attenzioni potenzialmente ostili sotto il profilo della sicurezza, che sta visibilmente deteriorandosi di ora in ora”.

“Alla luce di quanto descritto – conclude la lettera – l’evento è dunque con tutta evidenza non raccomandabile”. Il riferimento è alla situazione tra Israele e Palestina precipitata negli ultimi giorni.