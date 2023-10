Il San Carlo annulla la tappa del concerto sinfonico all’ombra delle Piramidi. Troppo pericoloso con la guerra a Gaza

Si annunciava come la madre di tutti i concerti, il fiore all’occhiello della programmazione internazionale voluta dal sovrintendente Lissner. Il Direttore Generale Emmanuela Spedialiere ci aveva lavorato per mesi e mesi. Ma in questi giorni “bollenti” anche l’Egitto è considerato non più’ paese cuscinetto ma terreno minato.

Il Teatro San Carlo poteva essere un target appetibile, visto la massiccia presenza di istituzioni del mondo arabo. Napoli, città sospesa, dove fa folklore il caffè “sospeso", la pizza “sospesa”. Ci mancava anche il teatro San Carlo sospeso tra due sovrintendenti, Fuortes e Lissner al quale è stato appena conferito il Premio come miglior Manager 2023 dagli International Opera Awards. Una sorta di Oscar alla carriera come figura di spicco nel mondo dell'opera, Questo prestigioso premio, assegnato nella categoria “Leadership”, è il risultato tangibile del suo e contributo e impegno nei confronti dei Teatri d’Opera. Una Netrebko come non l’avete mai sentita, né vista. Appena spenti i riflettori su Anselm Kiefer per l’ouverture di Arte Cinama, ideato da Laura Trisorio, il Teatro San Carlo punta su un altro Grande Evento con la soprano Netrebko per un omaggio alla cultura russa.

Altra patata bollente per lady Spedaliere che smorza le polemiche e rivendica lo spirito libero del teatro di fare da ponte fra le culture. Non bisogna confondere luoghi di nascita con fede politica e cultura russa tra le piu’ raffinate del patrimonio europeo. La soprano numero uno al mondo da anni è residente a Vienna e non si è mai prestata a fare da testimonial di propaganda al regime di Putin. Si muove divinamente, volteggia con i suoi strascichi scintillanti, è vezzosa mentre si alliscia la chioma, è dannunziana mentre 'sopraneggia' sulle note di Cajkovski e di Rachmaninoff ( quest’ultimo anche lui finito esule negli Stati Uniti ). Recita con le mani, leggere come ali, un inciampo, perde una scarpa, ma lei non è Cenerentola, si inchina, la raccoglie. Il pubblico l’applaude. Siamo tutti in estasi.

(di Januaria Piromallo)