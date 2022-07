Samuele Bersani incanta Napoli: "Mancavo qui da troppo tempo"

Il cantautore bolognese in concerto per il Summer Fest 2022 nello splendido scenario del cortile di Palazzo Reale

"Manco qui da almeno 9-10 anni, non facciamo passare più tutto questo tempo". Samuele Bersani inizia il concerto con un saluto affettuoso a Napoli. Ospite del Summer Fest 2022, nello scenario del cortile di Palazzo Reale, il cantautore bolognese alterna brani del nuovo album, Cinema Samuele, ai suoi più grandi successi: da Replay a Spaccacuore, da Chicco e Spillo a En e Xanax, Psycho, Crazy Boy fino al gran finale con Giudizi Universali cantata a squarciagola insieme a un pubblico che lo ha abbracciato calorosamente.

Un concerto molto parlato, come lui ama fare tra un pezzo e un altro. Samuele dialoga col pubblico, ride, si confessa, racconta aneddoti, parla di Lucio Dalla, lancia qualche anatema contro la trap e i giovani artisti di oggi che dopo un paio di canzoni di successo pensano di potersi permettere saccenza e arroganza (concetto che esprime nella canzone L'intervista). Nel bis dedica a Napoli Il pescatore di asterischi, uno dei suoi brani più poetici.

Occhiali, coppola, maglietta degli Smiths e leggio ("Perché non ricordo le canzoni neanche se le ho scritte tutte io) Samuele Bersani stringe un patto col pubblico per un viaggio nel tempo, un viaggio lungo oltre 25 anni attraverso la sua musica e le sue parole, cantando brani scritti quando aveva 25 anni "...che ti ricordano che 25 anni non li hai più", ma senza nostalgia perché solo chi ha vissuto gli anni '90 può sapere "...che erano davvero una gran figata".