Salvatore Esposito sarà “Piedone”: serie remake del film con Bud Spencer

Salvatore Esposito sarà Piedone nella serie Sky Studios, Titanus e Wildside annunciata oggi alla Casa del Cinema, in occasione della presentazione dei nuovi progetti della storica casa di produzione e di distribuzione cinematografica e televisiva italiana, in uscita tra il 2023 e il 2024. Dopo un'introduzione da parte del presidente della Titanus Guido Lombardo, del vicepresidente Simone Conti e dell'amministratore delegato Massimo Veneziano, il direttore generale Stefano Bethlen ha illustrato i piani per il futuro della Titanus annunciando le due linee di sviluppo editoriali in cui saranno suddivisi i progetti della società: Legacy e Originals. La prima è una linea editoriale che attinge ad icone del passato sempre attuali, storie che offrono ancora infinite possibilità nella creazione di prequel, sequel, reboot, remake, con l'obiettivo di conquistare il pubblico dei nostri giorni, esigente e in continua evoluzione. I progetti saranno sviluppati partendo dalla ricca library di Titanus di quasi 400 titoli, e si estenderà anche ad IP (intellectual properties) che l'azienda sta acquisendo sul mercato. I titoli Legacy annunciati sono quattro: 'Piedone', in cui un giovane investigatore contemporaneo prende il testimone passato dal mitico commissario Rizzo, interpretato nel 1973 da Bud Spencer, per risolvere i casi più incredibili nella Napoli dei giorni nostri. Salvatore Esposito, qui in veste di protagonista e di co-autore del soggetto; 'La Ciociara' si propone di raccontare il prima e il dopo delle vicende narrate nel capolavoro del cinema di De Sica che rese Sophia Loren una star internazionale: una serie che si propone di essere sia prequel sia sequel del film in cui le vite di Cesira e Rosetta vengono ripercorse dal loro inizio, dal quale sono trascorsi ormai 100 anni; 'Palermo-Milano - La serie': la storica icona dei polizieschi Anni 90 diventa una serie tv moderna, carica di azione e adrenalina, in cui due giovani poliziotti alle prime armi si troveranno a diventare degli eroi.

A completare la linea Legacy Titanus e The Exchange, distributore internazionale con sede a Los Angeles, annunciano il co-sviluppo di 'Phenomena': il cult horror di Dario Argento che dopo 30 anni appassionerà gli amanti del genere in tutto il mondo. La seconda includerà i progetti creati ex-novo. Film e serie tv che raccontano storie che hanno un legame forte con il nostro Paese. Il primo progetto è il film 'La guerra di Elena': la vera storia di Elena Di Porto, ebrea romana che negli Anni 40 si ribella alle regole imposte da uomini e fascisti. Una donna che passerà alla storia per aver salvato innumerevoli vite durante un rastrellamento al Ghetto di Roma; 'Agnese e Francesca': la storia inedita dell'amicizia tra due donne coraggiose e forti che portano sulle spalle un pesante fardello, ovvero essere mogli dei magistrati Falcone e Borsellino. Il terzo progetto è 'Ludwig', la storia vera dell'insospettabile coppia di serial killer più prolifica d'Italia, Abel e Furlan. Un duo di assassini senza scrupoli che per dieci anni ha seminato il panico nel nostro Paese. Durante la presentazione del piano di rilancio è stato annunciato un progetto speciale, 'Il Camorrista - La serie': l'opera, ad oggi ancora inedita, costituisce l'esordio alla regia del premio Oscar Giuseppe Tornatore (1986) intervenuto di persona ad illustrare il progetto. Sarà restaurata e digitalizzata in 4K e audio 5.1 da Titanus che ha recuperato le pellicole originali dall'archivio della Cineteca di Bologna per un lancio mondiale previsto per il 2023. La trama ripercorre dopo più di 30 anni una delle vicende più controverse della storia italiana, accompagnando lo spettatore nei meandri della malavita organizzata a partire dal racconto ispirato alla vita di Raffaele Cutolo, il fondatore della Nuova Camorra Organizzata.