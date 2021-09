Salvatore, giovane talento partenopeo dalle mille voci

Sui social è conosciuto come RinoTheNicePlayer: è Salvatore Ambrosini, 19enne di Mugnano, che crea video su Youtube in cui doppia - con grande abilità - personaggi noti di cartoni, film e serie tv e ora sogna il cinema

Da Mugnano alla conquista dei social con il sogno di lavorare nel mondo del cinema. Salvatore Ambrosini, 19enne della provincia di Napoli, ha iniziato già da qualche tempo a produrre in completa autonomia video per il web in cui è attore, doppiatore e imitatore.

In particolare, le sue abilità di doppiatore e imitatore non sono passate inosservate: uno dei video che RinoTheNicePlayer (nickname che Salvatore usa per i suoi lavori web) ha pubblicato su Youtube (al momento sono 11 e il suo canale conta più di 9 mila iscritti) è stato molto cliccato della Rete. Si tratta di "Un ragazzo, 50 voci", video nel quale Salvatore imita le voci dei personaggi dei cartoni animati. Ma le capacità imitative del giovane e promettente mugnanese non si limitano ai personaggi più noti e simpatici dei cartoni, ma anche a quelli di film, serie tv e programmi televisivi. Con la sua voce modulabile, Salvatore diverte e incanta imitando Topolino e Homer Simpson fino al noto cuoco Alessandro Borghese e tanti altri.