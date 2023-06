Teatro Diana 2023-2024: Salemme con Natale in Casa Cupiello è capofila di una stagione di novità e anniversari (Video)

La famiglia Mirra presenta il cartellone dello storico teatro del Vomero. Tante prime volte e ricorrenze importanti da festeggiare in un'annata che ha per protagonisti Alessandro Siani, Ozpetek e Vanessa Scalera

Gli spettacoli dal vivo sono amati dal pubblico. Le persone hanno voglia di condividere il piacere di vivere quei momenti irripetibili creando un contatto speciale con gli artisti che vedono sul palco. In quest’annata tanti sono i teatri italiani che hanno registrato sold out. Tra questi c’è il Teatro Diana di Napoli guidato dalla famiglia Mirra.

Il Teatro Diana è il presidio culturale del Vomero dove non c’è solo l’attività teatrale con spettacoli di prosa ma anche presentazione di libri, la sezione dedicata alla musica classica e la sua scuola di recitazione che nel 2023 celebra i 20 anni della sua apertura.

Questa stagione 2023/2024 è articolata da 11 spettacoli, 7 in abbonamento e 4 extra che sembrano tenuti insieme da due fili sottili ma evidenti che non possono non essere notati: novità e anniversari.

Per il Diana, il 2023-2024 è cadenzato dalla frase ‘per la prima volta...’. Parole che vanno bene per parlare, principalmente, di un artista, Vincenzo Salemme.

Salemme e Natale in Casa Cupiello

Da alcune ore è rimbalzato l’annuncio ufficiale che l’anno prossimo porterà in scena per la prima volta un testo non scritto da lui. Il copione in questione non è uno qualsiasi ma Natale in Casa Cupiello di Eduardo, maestro con cui Salemme si è formato. Una produzione di Chi è di scena! e Diana O.r.l.s, debutterà in prima nazionale il 1 novembre al Diana.

Attualmente Vincenzo Salemme sta facendo i provini per poi iniziare le prove a settembre. Ha devozione per questa pietra miliare della drammaturgia. Si sta avvicinando in punta di piedi rispettando le indicazioni di De Filippo.

“Lo porto in scena con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca” dichiara Vincenzo Salemme, il quale non solo è stato allievo di Eduardo De Filippo ma ha anche avuto il privilegio di lavorare con il suo Maestro (nei suoi ultimi due anni di attività come attore teatrale) e 12 anni con la compagnia del figlio Luca.

Legata a Vincenzo Salemme, c’è anche un’altra prima volta. Ha affidato Premiata Pasticceria Bellavista, uno dei suoi testi più noti e divertenti al regista di un’altra compagnia, Giuseppe Miale Di Mauro. Lui dirigerà Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino e tutta la compagnia del NEST in questo spettacolo che resta attuale e freso, che denuncia la cecità di una società che assume un significato ancora più forte oggi con social e app che ne fanno da padroni. Un altro banco di prova interessante per il NEST che sarà ala Diana il 2 maggio 2024 ma che debutterà in anteprima il 2 luglio al Teatro Mercadante all’interno del Campania Teatro Festival.

Brachetti, Siani e gli altri

C’è anche un’altra prima volta interessante. Arturo Brachetti sarà in coppia con Diana del Bufalo in Cabaret tratto dal celebre film premiato con l’Oscar interpretato da Liza Minelli che sarà il 7 febbraio.

Dopo il tutto esaurito per sette settimane di fila Alessandro Siani torna a Natale per festeggiare un importante anniversario per lui, festeggiare i 20 anni di Fiesta. Ha voluto fortemente festeggiare questo traguardo importante per lui perché proprio al Diana ha fatto il primo sold out di tutta la sua carriera.

Siani con Fiesta è tra gli spettacoli fuori abbonamento come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto che apre il 18 ottobre la stagione del Diana. Ambientato a i giorni nostri dove non manca anche una sorta di denuncia sociale legata all’immigrazione, a interpretare la versione teatrale del cult di Lina Wertmuller sono Giuseppe Zeno ed Euridice Axen.

Dopo lo straordinario successo di Mine Vaganti Ferzan Ozpetek riadatta per il teatro un altro suo film, quello che probabilmente ha una matrice più teatrale, Magnifica Presenza che sarà a Napoli dal 10 aprile.

Finite le riprese della terza stagione di Imma Tataranni, la bravissima Vanessa Scalera torna al suo grande amore, il teatro La sorella minore di Filippo Gili. Dopo le soddisfazioni di Filumena Marturano che potrebbero portarla ulteriori riconoscimenti e aprirle nuove avventure collegate alla drammaturgia eduardiana, Scalera conferma il suo talento che trasferirà anche in questa messa in scena.

Il Teatro Acacia e le produzioni

Il Diana però sono anche produzioni in giro per l'Italia con Diana O.r.l.s. In teatri importanti quest’anno porterà Amanti di Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo e Mettici la mano di Maurizio de Giovanni diretto dal compianto Alessandro d'Alatri scomparso qualche settimana fa.

Da tre anni, il Teatro Diana fa da bridge con il Teatro Acacia che la famiglia Mirra ha rilevato in piena pandemia proprio quando tante realtà del settore chiudevano. Dall'anno scorso ha una programmazione stabile cosa che sarà ancora più evidente l’anno prossimo.

A settembre sarà presentata una stagione tutta sua composta che sono un mix di nomi che hanno sempre sostenuto i Mirra in questa nuova impresa che sulla carta si sarebbe potuta rivelare un rischio dato il periodo.

Biagio Izzo, Massimiliano Gallo (il quale proprio con Amanti) sono gli attori che ci hanno creduto e quest’anno dovrebbero aggiungersi altri volti noti al grande pubblico che contribuiranno a lanciare la sala: Paolo Rossi con un adattamento particolare di Pirandello, Giampaolo Morelli che si cimenta con un esperimento di stand up comedy e Chiara Francini sono solo delle anticipazioni che Guglielmo Mirra ci dà durante la conferenza stampa di presentazione del cartellone in attesa di fornire dare ulteriori dettagli dopo l’estate.