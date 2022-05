Il ritorno di Saviano ai Quartieri spagnoli: “Finalmente torno a casa”

Roberto Saviano è tornato nei “suoi” Quartieri spagnoli dopo 15 anni. L'occasione è stata data dalla presentazione del suo nuovo libro, “Solo è il coraggio” edito da Bompiani. Un romanzo con il quale ha raccontato la vita di Giovanni Falcone, un ricordo a 30 anni dalla sua barbara uccisione. A ospitare la presentazione è stata la fondazione Foqus che insieme alla Feltrinelli ha organizzato l'evento. Il suo ritorno a casa, lo scrittore ha vissuto e scritto lì Gomorra, è stato salutato da un bagno di folla. Oltre 200 persone lo hanno accolto con uno scrosciante applauso quando è apparso dalla terrazza della sede della fondazione nel cuore dei Quartieri.

“Qualche volta si vince” ha detto Saviano pochi secondi dopo essersi seduto festeggiando così la possibilità di tornare nel Quartiere dopo 15 anni. Anni in cui è stato costretto a un “confino forzato” i cui segni li porta addosso assieme alla chiara emozione del ritorno denunciata dagli occhi lucidi non appena è salito sul palco. Saviano ha lodato la capacità di Foqus di salvare ragazzi e di fare formazione e accoglienza nel cuore di Napoli.

Poi si è dedicato a un accorato intervento sul libro. Un libro che “inizia e finisce con un'esplosione”, la “cornice narrativa entro cui ha voluto tenere la storia”. Il racconto di una vita straordinaria, quella di Giovanni Falcone, e l'esaltazione del talento di un intero gruppo di magistrati che hanno fatto una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione non fatta con le armi ma con il diritto. Ha ricordato come, però, Falcone venne isolato dai suoi stessi colleghi e fu quello il momento in cui iniziò a morire. Dopo un'ora di racconto e letture ha incontrato le persone accorse per firmare le copie del libro e scattare foto. E per la prima volta da anni, ha potuto scambiare delle parole in napoletano, lingua di cui non ha mai dimenticato il suono e ha certamente sentito la mancanza.