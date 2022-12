Cosa resta della rivoluzione? Lo spiega Enzo Traverso, dagli Usa a Napoli per un giorno

Storico, scienziato politico, docente alla Cornell University di Ithaca, negli Usa, Enzo Traverso questo pomeriggio sarà a Napoli, allo Scugnizzo Liberato di Salita Pontecorvo per presentare il suo libr, per Feltrinelli, “Rivoluzione, 1789-1989: un’altra storia”, finalista nella sezione saggistica al Premio Napoli.

All'incontro anche il critico e attivista culturale Goffredo Fofi, direttore del mensile “Gli Asini” che ha organizzato l’evento. Il volume di Traverso non è solo un viaggio nella storia delle rivoluzioni occidentali, tra simboli, simbolismi e immaginari, ma anche un recupero ragionato di quanto sia sopravvissuto di quelle esperienze, tra fallimenti e distorsioni, come eredità e come insegnamento.