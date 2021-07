Ritornano le notti rock e spericolate di Plato e i Credi davvero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Siamo in Località San Martino in Pozzuoli in provincia di Napoli, ed esattamente negli studi dell’Abbazia Studios dove sta prendendo corpo il “è solo un rock n roll show live 2021”, ovvero il tributo dei tributi a Vasco Rossi in Campania. Stiamo parlando di Plato e i Credi Davvero Rock Band che per l’appunto ritornano live il 4 di luglio. La location per la data zero è il Greenhouse, scelto per l’occasione come punto d’incontro di tutti i Vasconvolti della Campania. Lo stesso Plato raggiunto telefonicamente durante le prove ci racconta che sarà un live diverso dai precedenti, un Vasco Rossi rivisitato in chiave metal rock stile Guns N' Roses e Black Sabbath. Appuntamento al 4 luglio per un estate tutta spericolata.