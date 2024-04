“Riscopriamo Afragola”: con il movimento culturale ideelibere alla scoperta dei tesori nascosti della nostra città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si è tenuto sabato 20 aprile il primo appuntamento con il grande progetto “RiscopriAMO Afragola”, ideato e promosso dal Movimento Culturale Ideelibere, che prevede lo svolgimento di passeggiate guidate attraverso alcuni dei principali punti di interesse culturale della città di Afragola. Per questa edizione sono stati prenotati in poche ore oltre 130 posti per ben 6 gruppi di visita, grazie anche all’entusiasta partecipazione del Liceo F. Brunelleschi che ha sin dal primo momento aderito al progetto. “L’obiettivo” - dichiara il Presidente Nazionale del Movimento Culturale Ideelibere Salvatore Salzano – “è accompagnare i nostri concittadini (e non solo) alla scoperta dei tesori nascosti di Afragola, per dimostrare che il patrimonio culturale locale rappresenta una gigantesca opportunità di sviluppo e una straordinaria fonte di ricchezza attorno a cui costruire una nuova, sostenibile, idea di città.” L’itinerario di questa prima edizione è partito dalla visita del Palazzo Comunale per procedere poi verso la Chiesa di S.Maria d’Ajello e la Confraternita dell’Immacolata Concezione, la Chiesa del SS.Rosario e le sue cripte, piazza Castello e la Chiesa di S.Giorgio Martire, fino alla “Canfora di S.Antonio” e al Parco didattico del Liceo Brunelleschi. Il tour si è concluso con il saluto ai partecipanti presso la sede del Movimento Culturale Ideelibere sita in parco S.Antonio. “Con questa iniziativa, che intendiamo trasformare in un appuntamento fisso, desideriamo seminare e coltivare una nuova sensibilità alla bellezza: per recuperare, tutelare e valorizzare i beni culturali della città che negli ultimi decenni sono stati depredati e sepolti da incuria e abbandono. Speriamo di mostrare ai visitatori non solo una nuova affascinante immagine di Afragola, ma anche un diverso modo di viverla, passeggiando lontano dalla frenesia cittadina, prendendosi cura degli spazi comuni ed esplorando angoli che passano spesso inosservati” conclude il Presidente Salvatore Salzano. Tra le guide che hanno curato la visita all’interno dei siti spicca la presenza di un team del Movimento Culturale Ideelibere composto interamente da restauratrici: le dottoresse Antonella Sisto, Anna Secondulfo, Chiara Saltarelli, Alice Cammarota e Sarah Pia Fiorenza. Tra gli obiettivi principali del progetto c’è infatti raccogliere fondi per restaurare alcuni beni che versano oggi in drammatiche condizioni. Dopo mesi di sopralluoghi e ricerche, sono state individuate come candidate ad un possibile intervento di restauro le seguenti opere: - Fonte battesimale, Fabrizio di Guido, inizio XVI secolo (Chiesa S.Maria d’Ajello) - Vergine con S.Giovanni e S.Andrea, autore ignoto, fine XVI secolo (Chiesa S.Maria d’Ajello) - San Nicola, autore ignoto, XVII secolo (Chiesa del SS.Rosario). Per l’appuntamento del 20 aprile è stata fondamentale la preziosa collaborazione delle comunità parrocchiali del SS.Rosario, di S.Giorgio Martire e di S.Maria d’Ajello, del Comune di Afragola che ha autorizzato le visite al Palazzo comunale nella giornata di sabato, oltre che del Liceo F.Brunelleschi che ha attivamente coinvolto studenti e docenti aprendo anche le porte del proprio storico giardino didattico. Dal Movimento Culturale Ideelibere annunciano che per le prossime edizioni di questo progetto si continuerà a riservare un posto speciale ai giovani studenti, offrendo loro anche la possibilità di formarsi come guide per le visite future. Una nuova idea di città, di cultura e di futuro, parte da qui.