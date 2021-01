La strada "Gradini Suor Orsola" sarà riqualificata: firmato l'accordo

Un’idea nata dall’Ateneo per valorizzare tutta la strada che dal corso Vittorio Emanuele porta alla cittadella universitaria

L’Amministrazione comunale di Napoli ha accolto la proposta dell’Università "Suor Orsola Benincasa" di riqualificare e valorizzare la strada Gradini Suor Orsola con un percorso museale sulla storia della nascita e dello sviluppo della Cittadella monastica e del complesso monumentale del Suor Orsola. L'accordo, firmato questa mattina, sancisce la collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa per la realizzazione del progetto “Museo Gradini Suor Orsola”.

"Nuove opportunità per il territorio"

Ad annunciarlo è Alessandra Clemente, assessore al Patrimonio: "Un’idea nata dall’Ateneo per valorizzare tutta la strada che dal corso Vittorio Emanuele porta alla cittadella universitaria e per creare nuove opportunità per il territorio. Un ottimo esempio di ascolto e collaborazione tra istituzioni e territorio. Con il Sindaco Luigi de Magistris ed il Rettore Lucio d'Alessandro Un ringraziamento speciale all’avvocato Alessandra Sardu, tenace promotrice dell’iniziativa.