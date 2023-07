Strada chiusa per le riprese della quarta stagione di “Mare fuori”

Per consentire il regolare svolgimento dlle riprese cinematografiche della serie televisiva “ Mare Fuori” previste, in via Virginia Woolf, il 12 luglio dalle ore 14 alle ore 19, è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione.

In particolare, dalle ore 14 alle ore 19:00 del 12 luglio è stato disposto il divieto di transito veicolare in via Virginia Woolf, sulla corsia con direzione di marcia verso via De Meis, nel tratto di strada compreso tra via Argine e via Cupa Lettieri.