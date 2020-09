Concerto di Paul McCartney a Napoli, dal 18 settembre al via i rimborsi

I manager Galli e D'Alessandro rimborseranno i biglietti venduti per il concerto di Paul McCartney a Piazza del Plebiscito, quello che si sarebbe dovuto tenere il 10 giugno ed è poi saltato per la pandemia. I due manager comunicano che rimborseranno i biglietti del Lucca Festival, e anche dei tour di Lenny Kravitz e Hollywood Vampires. Chi nel frattempo ha già chiesto il rimborso con voucher può scegliere di utilizzarlo in un altro concerto organizzato dal duo oppure ottenere il denaro. Le richieste potranno partire dal 18 settembre e si avrà tempo fino al 17 ottobre.

