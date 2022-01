Sette anni senza Pino Daniele: il ricordo della figlia Sara

“La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo”. Con queste parole ha ricordato Pino Daniele, la figlia Sara. A sette anni dalla scomparsa del cantautore napoletano la figlia ha voluto dedicargli un post su Instagram per ricordare il loro amore.

Sono diversi gli artisti che hanno commentato con un cuore dimostrando la loro vicinanza. Giorgia, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri hanno voluto contribuire a tenere vivo il ricordo dell'artista con un semplice gesto sui social.

Le parole del sindaco Manfredi

"Napoli ha tanto di Pino, della sua musica e dei suoi testi impressi nella memoria di ogni napoletano. Le sue canzoni hanno segnato le nostre vite e continuano a far cantare le nuove generazioni. Il ricordo di Pino Daniele è vivo e ispira le nostre azioni. Con il figlio Alex e la Fondazione Pino Daniele Trust Onlus avvieremo diverse iniziative, perché attraverso la musica si fa cultura, si fa inclusione ed educazione". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel settimo anniversario della morte di Pino Daniele. "Onorare la sua memoria vuol dire non smettere, mai, di valorizzare il patrimonio artistico e umano che ha lasciato alla sua Napoli", aggiunge Manfredi.