Torna Ricomincio dai libri: 80 eventi in tre giorni

Venerdì 22 settembre torna Ricomincio dai Libri, la Fiera del Libro di Napoli, che si terrà fino a domenica 24. La nona edizione della kermesse letteraria si svolgerà nella casa delle storie: l’Archivio di Stato di Napoli, nel cuore del centro storico della città. Lo spazio espositivo riempirà gli imponenti spazi dell’ Archivio, dal Chiostro dei Marmi, che accoglierà le case editrici, all’incantevole Chiostro del Platano, mentre le presentazioni verranno accolte dalla Sala Filangieri e dalla Sala dei Catasti.

Saranno due gli ingressi che portano agli spazi dedicati alla Fiera: piazzetta del Grande Archivio, 5 e Vico Monte della Pietà, accanto alla Facoltà di Sociologia della Federico II di Napoli. "Siamo alla nona edizione e “Ricomincio dai Libri” è sicuramente una certezza nel panorama culturale della città - dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito - Siamo molto orgogliosi dei passi in avanti fatti in questi anni. Ciò a partire dalla collaborazione con l'Archivio di Stato di Napoli che diventerà la nostra casa e la casa di tutti coloro che verranno a trovarci. Quest’anno, ancor più degli scorsi, abbiamo un programma di altissimo livello che conferma che il nostro direttore Lorenzo Marone è uno dei fiori all'occhiello di una squadra compatta, competente e pronta ad ogni nuova sfida"

Una nona edizione ricchissima di ospiti provenienti da tutta Italia: Enrico Galiano (Garzanti), Rosella Postorino (Feltrinelli), Antonella Lattanzi (Einaudi), Daniele Mencarelli (Mondadori), Licia Troisi (Rizzoli), Maurizio De Giovanni (Salani Editore), solo per citarne alcuni. Il tema di quest’anno, illustrato dall’artista napoletano Luca Carnevale, è la “La città invisibile", un omaggio a Italo Calvino nel centenario della sua nascita. “A cento anni esatti dalla nascita di Italo Calvino celebriamo questa edizione 2023 di Ricomincio dai Libri prendendo spunto dalle sue riflessioni e dai suoi romanzi, perché le città sempre più rivestono un ruolo centrale nella nostra vita - dichiara il direttore artistico della kermesse, Lorenzo Marone - Oggi più di ieri occorre capire come muoversi nel disordine che le abita, e che abita le società, per essere meno differenti e più consapevoli”.