Riccardo Muti compie 80 anni: i festeggiamenti e gli auguri per il Maestro

Per lui messaggi da De Luca, de Magistris, Franceschini. Domani la Rai trasmetterà il suo concerto con l'Orchestra Cherubini dal Quirinale, poi il 30 e il 31 Muti sarà a Napoli per due appuntamenti, al Conservatorio e a Scampia. Tutti i dettagli

Riccardo Muti compie oggi 80 anni e sarà nei prossimi giorni nella "sua" Napoli per festeggiare. Il grande direttore d’orchestra sarà il 30 luglio presso il Conservatorio dov'è musicalmente cresciuto, quello di San Pietro a Majella, alle 18. Presenzierà all’inaugurazione di due mostre: quella a lui dedicata allestita in Sala Muti ("Tutto iniziò da qui"), e a “L’architettura della musica” nel Chiostro grande a proposito dello stesso Conservatorio partenopeo.

Poi nella Sala Scarlatti Muti e il filosofo Massimo Cacciari converseranno, insieme a monsignor Vincenzo De Gregorio (ex direttore del Conservatorio napoletano), del libro “Le sette parole di Cristo” scritto nel 2020 a quattro mani dagli stessi Muti e Cacciari. Infine ci sarà il concerto dell’Orchestra Barocca del Conservatorio di San Pietro a Majella diretta da Antonio Florio.

La visita del Maestro a Napoli proseguirà sabato 31 luglio, quando Muti andrà tra i ragazzi di Scampia, che ha già diretto nelle scorse settimane durante la serata alla Reggia di Caserta.

Gli auguri

Tantissimi gli auguri per l'illustre napoletano. "Rivolgo un augurio affettuoso per i suoi 80 anni al Maestro Riccardo Muti – ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – un gigante della cultura che tiene alto il nome dell'Italia nel mondo, un uomo libero. Poche settimane fa, a Caserta, prima di un memorabile concerto nel corso di Un'Estate da Re, è stato davvero un grande onore potergli consegnare di persona un piccolo omaggio e ringraziarlo a nome di tutti i cittadini della Campania".

"Riccardo Muti festeggia oggi 80 anni – è stato il messaggio del sindaco di Napoli e presidente del Teatro San Carlo, Luigi de Magistris – La Città e il Teatro san Carlo desiderano rinnovare i sentimenti di immensa stima e profondo affetto per un'eccellenza artistica italiana nel mondo. Auguri Maestro, lei è un orgoglio per la nostra città".

Anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha inviato al Maestro i suoi auguri: "Tantissimi auguri al Maestro Riccardo Muti e un ringraziamento per aver voluto in occasione del suo ottantesimo compleanno fare a tutti noi un grande regalo, dirigendo domani al Palazzo del Quirinale il concerto in onore delle delegazioni presenti a Roma per il G20 Cultura. Sarà l'occasione per festeggiare insieme questa importante ricorrenza in quella che il Capo dello Stato ama definire la casa degli italiani".

La celebrazione al Quirinale

In diretta dal Palazzo del Quirinale, domani giovedì 29 luglio alle 20.30 su Rai1, Rai Cultura proporrà invece il concerto del Maestro Riccardo Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata nel 2004. In programma la Sinfonia n. 9 in mi minore scritta durante il soggiorno americano del compositore boemo Antonín Dvo?ák, e da lui inviata agli amici in patria come un messaggio ''Dal Nuovo Mondo'', da cui il soprannome della sinfonia.