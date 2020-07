Riapre la storica Saletta Rossa a Port'Alba: l'idea è di cinque giovani donne

Sono cinque ragazze napoletane intrepide tra i 20 e i 30 anni, decise a realizzare un progetto ambizioso: riaprire la storica Saletta Rossa di Port’Alba, riferimento della vita culturale di Napoli. Quando nel 2015 la libreria chiuse i battenti molti si sentirono orfani di un luogo che conservava la purezza dell’arte e della letteratura e, adesso, quel luogo ha una nuova opportunità grazie a Fabrizia Grassi e Francesca Mazzei che insieme alle loro sorelle Enrica (sorella di Fabrizia), Serena e Sara (sorelle di Francesca) hanno rilevato la Saletta Rossa per gestirla.

Tutto inizia con l’asta giudiziaria per rilevare il locale. In pochi si sono fatti avanti per risollevare le sorti del posto che come unico vincolo imposto dal Mibact ha la destinazione d'uso come attività libraria. Ecco che Fabrizia e Francesca, amministratrici della SRL chiamata proprio ‘Saletta Rossa’, partecipano e acquistano la libreria, riuscendo in un’impresa che in pochi hanno avuto la determinazione di portare avanti.

Fabrizia proviene dalla moda, e ha lavorato anche per la casa editrice Condè Nast, mentre Francesca si è sempre dedicata all’editoria. Le giovani sorelle Grasso e Mazzei non sembrano spaventate da un settore che per molti rappresenta un rischio e, anzi, alzano la posta perché la Saletta Rossa diventerà uno spazio polifunzionale dove sarà sfruttato in pieno il potenziale della struttura articolata su quattro piani che si prestano quindi alle attività più variegate che vanno dal design all’organizzazione di eventi, passando per il food: “Ma la libreria e l'area lettura saranno il punto focale dell'intero luogo, un punto di riferimento intellettuale di Napoli”, anticipa Serena Mazzei.

È proprio Serena a raccontare questo business familiare che attualmente è ancora in fase progettuale. Da poco, infatti, sono partiti i lavori di ristrutturazione del locale trovato in condizioni fatiscenti. Serena ha studiato management in Inghilterra e ora insegna economia e business alla Marina Militare Americana.

D: Siete cinque giovani donne che si stanno realizzando in settori diversi ma a un certo punto intraprendete una sfida. Raccontate tutto dall’inizio…

R: “Ci siamo conosciute da bambine, quasi adolescenti. I viaggi insieme e i tanti anni di amicizia ci hanno permesso di maturare con naturalezza un valore fondamentale per intraprendere un progetto imprenditoriale duraturo e coeso: la fiducia. È vero, abbiamo tutte diverse esperienze che spaziano dall'editoria al food, dal management alla moda. Ma vediamo l'eterogeneità delle nostre competenze come un grande vantaggio. Saletta rossa sarà un centro che intende l'arte e la cultura in ogni sua sfaccettatura, proprio per questo niente deve essere trascurato. E noi, con le nostre multi-skills, siamo qui per questo. Fare qualcosa di grandioso per Napoli è il vero unico obiettivo. I cittadini si meritano un luogo di aggregazione e condivisione, la città è pronta per tornare a essere una delle capitali culturali del mondo.”

La Saletta Rossa è stata il cuore di Port’Alba. Quando riaprirà raccoglierete un testimone importante della vita culturale della città. Ci sarà molta attesa anche per le opportunità che offrite, anche quelle lavorative entrano in gioco…

“Saletta rossa è un luogo della città e per la città. Sarà aperta a tutti, al fine di portare alla luce e valorizzare il forte potenziale artistico della nostra città. Non escludiamo la collaborazione con professionisti internazionali del settore dell'industria creativa. E di certo lavoreremo con altrettante figure locali. Ci sarà tanto lavoro da fare, soprattutto in fase progettuale e ad oggi i nostri collaboratori sono tutti napoletani”.

La S.R.L. amministrata da Francesca e Fabrizia si chiama La Saletta Rossa. È stato un caso? O fin da principio avevate la speranza di riuscire ad acquistare all'asta pubblica lo storico spazio?

“La scelta non è un caso. Non abbiamo mai ''sperato'' ma semplicemente presentato un progetto in linea con il giustissimo vincolo, che vuole che lo spazio resti a destinazione culturale. Saletta rossa è stata uno dei centri culturali più fervidi del 900 e ci teniamo a proteggerne la storia e la tradizione. Nel secolo scorso la libreria ospitò Croce, Eco, Ungaretti, ma anche Kerouac, Pasolini, la Pisano. La Saletta di Guida non è mai stata sorda alle avanguardie e ha sempre lasciato le porte aperte alle novità e alle controtendenze. Le culture cambiano, evolvono, se pensiamo alle culture digitali, alle arti performative. Non possiamo negare che fanno parte del modo contemporaneo di intendere l'arte”.

Il Mibact ha imposto come vincolo di destinazione d'uso l'attività libraria. Cosa che sarà rispettata ma avete ideato un progetto che andrà oltre e che riflette le formazioni e, probabilmente, le passioni di ognuna di voi. Ce lo illustrate?

“La libreria e l'area lettura saranno il punto focale dell'intero luogo, un punto di riferimento intellettuale di Napoli. Complementare a essi, uno spazio eventi per presentazioni, concerti, mostre, exhibit e un'attenzione particolare dedicata alla formazione e ai workshop”.

Quale sarà il target?

“Avrà un target ampio. Sarà per bambini e adulti”.

Ora siete in piena ristrutturazione. Quando sarà prevista l’apertura? E con quali attività inizierete da subito?

“È troppo presto per stimare realisticamente la fine dei lavori di un progetto così ambizioso. Sicuramente, tutto girerà intorno alla libreria, fisicamente e concettualmente”.

Il Covid ha rallentato tutto, soprattutto alcuni settori operativi nella cultura. Per come avete immaginato la moderna vita della Saletta Rossa quali sono gli ostacoli che già state incontrando?

“Nessuno. Tutto sarà a prova di pandemia e fruibile da disabili, bambini e in generale da tutte le categorie meno forti. I tempi burocratici sono notoriamente lenti, ma anche noi abbiamo bisogno di tempo per delineare un progetto vincente, destinato a durare nel tempo.”

Dopo l'emergenza sanitaria sono nate nuove idee ed esigenze. Quanto modificheranno le aree di interesse degli spazi de La Saletta Rossa?

“È una risposta che dipende dai DPCM, che sappiamo bene vengono aggiornati molto frequentemente. In ogni caso, ci adegueremo per essere in compliance con la legge.”

Diciamola tutta, vedere un gruppo di imprenditrici under 30 che investe sulla cultura e il design napoletano non è ancora consuetudine da queste parti? Pro e contro di un'impresa come la vostra?

(Sorride) “Solo pro: idee nuove, tanta energia, condivisione di culture e passioni. Qualcosa che si avvicina molto a una rivoluzione”.