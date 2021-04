Museo e Real Bosco di Capodimonte @VG

Primavera dell'Arte a Napoli e in Campania: dal 26 aprile al 1° maggio la 'Settimana delle riaperture'

Con il passaggio della Campania in zona gialla, musei autonomi e parchi archeologici insieme alla Direzione regionale Musei Campania, comunicano il programma di riaperture per dare il via a una 'Primavera' dell'arte e della rinascita