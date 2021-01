Restateumani, un video contest per avvicinare i giovani al mondo del teatro e delle arti visuali

#Restateumani è il primo di una sequenza di video realizzati del mago trasformista Luca Lombardo, il 37enne napoletano diventato un “performer” di fama internazionale grazie al suo show “Poubelle". Un concorso a premi che si articola in una serie di originali e divertenti giveways che saranno visibili nei prossimi mesi sulla pagina Instagram @Mrpoubelle: protagonista del primo video, già online, è "E.T a Napoli", il secondo sarà con Forrest Gump.

“Scopo del progetto - spiega Luca - è avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro e delle arti visuali attraverso un linguaggio veloce e moderno. Utilizzare un contest a premi per incuriosire e riportare alla luce scene indimenticabili che hanno influenzato la mia infanzia. Con i miei giveways voglio regalare emozioni positive, necessarie per riprenderci da questo periodo di grande sconforto e insicurezza”. “I premi - continua luca - perderanno sempre più valore, video dopo video. Si parte da un monopattino elettrico fino ad arrivare a semplici sorrisi. Con il mio progetto vorrei scuotere l'animo delle persone, compreso il mio, regalando sogni ed emozioni, non oggetti da vincere".

Clicca qui per vedere il PRIMO VIDEO di #Restateumani e partecipare al contest.