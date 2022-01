Arbore nominato Cavaliere da Mattarella, i complimenti di Manfredi: “Renzo grande amico di Napoli”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. E’ quanto reso noto dal Quirinale nella giornata di sabato via Twitter.

Tanti i messaggi di congratulazioni per il grande artista, che ha portato la grande tradizione della canzone classica napoletana in tutti il mondo, tra cui quelli del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Complimenti al caro Renzo Arbore, grande amico di Napoli. Il suo straordinario impegno artistico e sociale ha avuto il giusto riconoscimento nella nomina del Presidente Mattarella a Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana”, scrive il primo cittadino partenopeo su Twitter.

Anche il Ministro della Cultura Dario Franceschini si è complimentato con Arbore per l’importante riconoscimento: “Congratulazioni a Renzo Arbore che è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un importante riconoscimento per un grande artista italiano amato in tutto il mondo”.

Il Presidente #Mattarella ha nominato #RenzoArbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana pic.twitter.com/LVCb4nLZBu — Quirinale (@Quirinale) January 15, 2022

Arbore: “E’ il premio più prestigioso, ma non è un premio alla carriera”

“E' il premio più prestigioso ...ma non è un premio alla carriera. Che continua…”. Questo il commento di Renzo Arbore sulla sua pagina ufficiale Facebook dopo il riconoscimento.