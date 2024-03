Renato Zero, sarà concerto trionfo in piazza del Plebiscito: ecco quando

"A 73 anni suonati, io mi permetto ancora qualche passetto di danza e di farmi mancare il fiato dopo tre pezzi di seguito, tirati". Se ne accorgeranno i napoletani, che il prossimo 21 giugno in piazza del Plebiscito potranno assistere ad un suo concerto, ad un live di Renato Zero.

Il cantautore è in forma: "Provo un'eccitazione che sta nel fatto di misurare se sono ancora all'altezza di meritarmi il centro del palco". Il tour è per il suo nuovo album uscito a dicembre, "Un Autoritratto", lavoro che ripercorre più di 50 anni di musica.

"Una sorta di tagliando che ciascuno di noi artisti è tenuto a prendere in considerazione almeno una volta ogni 5 anni. Durante la mia carriera mi sono avventurato nel Dixieland, mi sono confrontato con il funky, ho fatto sfoggio di rock'n'roll: non mi sono mai fatto mancare nulla. E sul palco porto questo bagaglio che si rinnova sempre", racconta il cantautore romano.

"Mi sono dovuto difendere dai vaffanculo, da espressioni gergali pesanti. Di me è stata fatta carne da macello. Come quando a 22 anni scrivevo di pedofilia e venivo apostrofato come cacciatore di fantasmi o quando intorno a me girava gente che con la discografia aveva poco a che fare - ricorda Zero - Puoi fare questo mestiere se ami la gente, altrimenti no perché presto si renderanno conto del bluff. Se io sono ancora qui, se faccio ancora sold-out, se mi permetto di fare tre ore di show anche sotto la pioggia come successo al Circo Massimo, è perché il pubblico riconosce la mia verità. Questo significa essere un artista".

Un accenno anche al suo passato di costumi più sgargianti. "In passato i miei costumi hanno talmente occupato uno spazio epocale forte che oggi francamente una certa nudità nei miei confronti quasi la esigo. Non è sempre detto che la ricchezza di costumi e scenografie sia più potente di un artista da solo sul palco. Forse lo show è più minimale degli altri, ma non perché offro meno, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista". Anche perché per Renato Zero, in questo momento "la musica è talmente omologata che quando hai sentito un brano li hai sentiti tutti. La preoccupazione di uno che fa questo mestiere deve essere quella di partecipare alla crescita della musica medesima".