Il remake di Natale in casa Cupiello è realtà: Castellitto nei panni di Eduardo De Filippo

Il remake del capolavoro eduardiano 'Natale in casa Cupiello'? L'idea è venuta al regista napoletano Eduardo De Angelis (Mozzarella Stories, Perez, Indivisibili), che proprio in questi giorni sta girando il film a Napoli. Il film è interpretato da Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio e Pina Turco - con Alessio Lapice e Antonio Milo.

Prodotto da Picomedia, il film prevede riprese che dureranno cinque settimane, svolte interamente in città. L'adattamento del testo di Eduardo è firmato dallo stesso De Angelis e da Massimo Gaudioso.

"In occasione della sua ultima apparizione in pubblico nel 1984, Eduardo disse che il suo cuore avrebbe continuato a battere anche dopo che si sarebbe fermato. Io oggi in questo luogo posso constatare che ha mantenuto la promessa", spiega De Angelis. Un impegno non di poco conto per Sergio Castellitto, che interpreterà il ruolo dell'anziano padre: "Fare Natale in Casa Cupiello oggi, credo sia un gesto artistico di grande modernità. Soprattutto per questa prima stagione post-Covid. La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi. Edoardo De Angelis ci sta accompagnando per mano in questa gioielleria di emozioni, e noi lì a lucidare, per noi, per lui, per Eduardo", racconta l'attore.