RCS University online e Università Telematica Pegaso insieme per la formazione delle nuove professioni

Al via a giugno i master universitari di I livello in: “Comunicazione, scrittura e storytelling” e “Risorse Umane e Nuove Organizzazioni”

RCS University online e Università Telematica Pegaso presentano i primi Master di formazione continua 100% online e aprono le iscrizioni ai master universitari di I livello in “Comunicazione, scrittura e storytelling” e “Risorse Umane e Nuove Organizzazioni”, in avvio rispettivamente il 1°e il 22 giugno.

Inediti percorsi di formazione per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze professionali che nascono dall’unione delle eccellenze di Università Telematica Pegaso - leader nella realizzazione di corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di 1° e 2° livello e dottorati di ricerca - e di RCS University, l’università online di RCS MediaGroup (già attiva con successo dal 2019 nella formazione con RCS Academy) nata con l’obiettivo di realizzare master e percorsi universitari con crediti formativi.

Rivolti a laureati che desiderano acquisire una formazione specialistica e a professionisti desiderosi di migliorare la loro carriera e aggiornare le proprie competenze, i Master universitari di RCS University online e Università Telematica Pegaso riconoscono 60 crediti formativi e sono improntati alla massima flessibilità e fruibilità per organizzarsi al meglio il proprio percorso di studio, grazie alla piattaforma dedicata accessibile da qualsiasi device e a contenuti sempre disponibili.

Nei due master in partenza: oltre 40 docenti e moduli tematici strutturati in due sezioni: lezioni teoriche con i docenti dell’Università Telematica Pegaso, e skill lab teorico - pratici curati da RCS University online, con consulenti, formatori, esperti di settore, giornalisti.

Al termine di ogni Master, che prevede il superamento dei test di fine modulo e di un esame conclusivo, verrà conseguito il Diploma del Master universitario online.

“In un anno che ha profondamente segnato l’intero sistema education, RCS, con RCS Academy, si è distinta per la sua metodologia formativa online di altissima qualità” - spiega Alessandro Bompieri, direttore generale RCS News Italy - “Con RCS University Online, in collaborazione con Università Telematica Pegaso, vogliamo garantire su larga scala una formazione dedicata su temi di grande attualità, con una tecnologia sicura e assecondando i propri tempi. Docenti, giornalisti, esperti di comunicazione, del digitale, del cambiamento organizzativo, tutti uniti in un unico obiettivo: diffondere la conoscenza e accrescere le potenzialità di ognuno di noi.”

“La forza di questo innovativo progetto” - aggiunge Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso – “è rappresentata dal connubio di due realtà di eccellenza: RCS University online e Università Telematica Pegaso. Insieme siamo riusciti a concepire un contenitore culturale altamente professionalizzante che consentirà agli iscritti di apprendere da una classe docente di chiara fama, composta da personalità di spicco della società civile, esponenti del mondo delle professioni e illustri accademici. Un network prestigioso in grado di creare un collegamento attivo con le migliori forze produttive del Paese”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.rcsuniversity.it.